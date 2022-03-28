Малкин сделал 696-ю передачу в НХЛ, повторив рекорд Федорова среди россиян

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (11:2). 35-летний игрок сделал 696-ю голевую передачу в чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, сравнявшись с Сергеем Федоровым.