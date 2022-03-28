Малкин сделал 696-ю передачу в НХЛ, повторив рекорд Федорова среди россиян

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (11:2). 35-летний игрок сделал 696-ю голевую передачу в чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, сравнявшись с Сергеем Федоровым.
Популярные статьи
- Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»
- Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
Свежие комментарии