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Царьград

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Сколько бойцов нужно России для полной зачистки Украины?

Сколько бойцов нужно России для полной зачистки Украины?

Первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук рассказал, сколько бойцов нужно России для полной зачистки Украины.

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