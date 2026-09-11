МегаФон запустил 5G в Екатеринбурге: где уже работает связь

В уральской столице заработала мобильная сеть пятого поколения. Запуск 5G в Екатеринбурге и ряде других городов страны осуществил оператор МегаФон.
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