Во время ночной атаки украинских беспилотников на Орёл два дрона попали в жилой дом, пострадал человек

Во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Орловскую область два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в северной части областного центра – города Орла.
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