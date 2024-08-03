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Во время ночной атаки украинских беспилотников на Орёл два дрона попали в жилой дом, пострадал человек

Во время ночной атаки украинских беспилотников на Орёл два дрона попали в жилой дом, пострадал человек

Во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Орловскую область два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в северной части областного центра – города Орла.

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