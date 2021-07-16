Алматы. 16 июля. КазТАГ - Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» «Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена в контурах улиц: - с 19 по 23 июля - Остроумова - Дегдар - Красногорская; - с 21 июля по 9 августа - Райымбека - Ашимова - Абая - Карьерная; - с 21 июля по 17 августа - Гете - Майлина - Заславского - Новосибирская, Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя, Суюнбая - Бекмаханова.