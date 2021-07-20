БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Who exit? Евросоюзу предрекли распад

Who exit? Евросоюзу предрекли распад

Польша и Венгрия могут разрушить единство ЕС Дмитрий Родионов Фото: imago images/Winfried Rothermel/TASS Материал комментируют: Станислав Бышок Европейский союз ослаблен, и ему может грозить распад из-за действий ряда стран-членов, считает бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск.

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