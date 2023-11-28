16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед

Большинство из нас регулярно ходит по магазинам. Казалось бы, в этом деле нет ничего неординарного. Однако в очереди в кассу или при общении с покупателями и продавцами периодически возникают такие ситуации, что не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться, то ли друзьям вместо анекдота рассказывать.
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