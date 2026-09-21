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За рулем

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Volvo вернет автомобилям физические кнопки

Volvo вернет автомобилям физические кнопки

В машинах Volvo вновь появятся физичские кнопки. О возвращении физических кнопок на презентации плана развития компании сообщил главный дизайнер марки Томас Ингенлат.

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