Гвардиола перед «Ливерпулем»: «Что может произойти? Мы проиграем и уступим титул? Тогда попытаемся в следующем году – в жизни есть вещи важнее»

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче «Ман Сити» и «Ливерпуля». «Что может произойти? Мы проиграем матч? И уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся [выиграть] в следующем году.