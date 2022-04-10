Гвардиола перед «Ливерпулем»: «Что может произойти? Мы проиграем и уступим титул? Тогда попытаемся в следующем году – в жизни есть вещи важнее»

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче «Ман Сити» и «Ливерпуля». «Что может произойти? Мы проиграем матч? И уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся [выиграть] в следующем году.
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