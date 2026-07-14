Девять стран Европы предложили наказать МОК за допуск российских спортсменов

Эстония совместно с восемью европейскими государствами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.
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