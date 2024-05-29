Правительство не поддержало идею восстановить графу «национальность» в паспорте. В правительстве отметили, что закон в области гражданства не может содержать положения, которые ограничивали бы права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
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