Иосиф Пригожин объяснил похудение на 8 кг за два месяца

Иосиф Пригожин раскрыл необычную причину похудения на 8 кг за два месяца. Музыкальный продюсер отметил, что неоднократно принимали его за отца своей жены, певицы Валерии, и это подтолкнуло его изменить режим ради соответствия супруге.
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