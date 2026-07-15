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Царьград

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Иосиф Пригожин объяснил похудение на 8 кг за два месяца

Иосиф Пригожин объяснил похудение на 8 кг за два месяца

Иосиф Пригожин раскрыл необычную причину похудения на 8 кг за два месяца. Музыкальный продюсер отметил, что неоднократно принимали его за отца своей жены, певицы Валерии, и это подтолкнуло его изменить режим ради соответствия супруге.

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