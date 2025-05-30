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LentaMsk.RU

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«Вашингтон» поспешил с объявлением о завершении карьеры Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором сообщалось, что капитан команды Александр Овечкин, которому в сентябре исполнится […] The post «Вашингтон» поспешил с объявлением о завершении карьеры Овечкина first appeared on LentaMsk.

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