Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором сообщалось, что капитан команды Александр Овечкин, которому в сентябре исполнится […] The post «Вашингтон» поспешил с объявлением о завершении карьеры Овечкина first appeared on LentaMsk.
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