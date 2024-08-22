В Госдуму внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Государственной думы внесут в нижнюю палату законопроект, которым предлагается лишать мигрантов гражданства России за насильственные действия сексуального характера или понуждение к действиям сексуального характера.
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