Беспилотник ВСУ повредил легковой автомобиль в Белгородской области

Об атаке дрона и пострадавших сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.
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