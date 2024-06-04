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Беспилотник ВСУ повредил легковой автомобиль в Белгородской области

Беспилотник ВСУ повредил легковой автомобиль в Белгородской области

Об атаке дрона и пострадавших сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

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