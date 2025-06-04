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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцев просят не посылать на небо божьих коровок

Новосибирцев просят не посылать на небо божьих коровок

В Новосибирском подразделении ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что для привлечения этих природных помощников в сад можно посадить растения, богатые эфирными маслами: тимьян, фенхель, укроп, кинзу, алиссум, тысячелистник, пижму или душицу.

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