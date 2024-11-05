В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»

@ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Россия уже тут». Так в польских элитах реагируют на грандиозный скандал последних дней – публикацию выводов комиссии по расследованию «российского влияния» за последние двадцать лет.