В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»

@ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Россия уже тут». Так в польских элитах реагируют на грандиозный скандал последних дней – публикацию выводов комиссии по расследованию «российского влияния» за последние двадцать лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии