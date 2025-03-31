Уровень морского льда в Арктике и Антарктике достиг рекордно низкого уровня

Изменение уровня морского льда в Арктике (слева) и Антарктике (справа) / © Trent Schindler / NASA’s Scientific Visualization Studio Специалисты NSIDC сообщили, что максимальная площадь арктического льда, зафиксированная 22 марта, составила 14,33 миллиона квадратных километров.
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