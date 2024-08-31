Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году

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«Мерседес» объявил о сделке с Андреа Кими Антонелли. В 2025 году 18-летний юниор немецкой команды займет кокпит Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари», и станет напарником Джорджа Расселла.