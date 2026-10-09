В Казани 17 октября пройдет ярмарка вакансий «Заповедный Татарстан»

В торговом центре «МЕГА» в Казани 17 октября состоится ярмарка вакансий «Заповедный Татарстан». Мероприятие познакомит школьников и студентов с профессиями и возможностями трудоустройства в природоохранной сфере.
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