Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Киргизию. Об этом сообщило МО РФ. Уточняется, что он сделал это для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ.
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