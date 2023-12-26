Власти объяснили выдачу моркови вместо денег раненному в ходе СВО волгоградцу

В администрации Дубовского района Волгоградской области объяснили, что выдача двух ведер моркови и пакета лука семье раненного в зоне специальной военной операции (СВО) бойца Олега Рыбкина была инициативой местных фермеров.
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