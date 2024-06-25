Байден спишет свои ошибки на Зеленского

Эксперты объяснили будущую замену Владимира Зеленского руководством западных стран @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года.
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