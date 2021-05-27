12 дружеских смс-диалогов, без юмора в которых не обошлось

Почему стоит заводить друзей? На это есть масса причин! Кто как не они подскажут вам новый рецепт супа, когда все остальные покажутся приевшимися; продемонстрируют лайфхаки, что помогут в быту; напишут самое искреннее поздравление ко дню рождения.