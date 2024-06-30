Озвучен план, как россиянам достичь высокого уровня жизни

Достичь более высокого уровня жизни, при котором чувствуется свобода от внешних и внутренних ограничений, поможет грамотная финансовая стратегия, рассказала эксперт по формированию личного и семейного капитала и основатель Multi Family Office SOKOLOVA finance Екатерина Соколова, передает «Газета.