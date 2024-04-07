Мошенники начали пугать россиян блокировкой номера телефона

Ещё одна мошенническая схема появилась в России. Мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками мобильного оператора абонента и пугают расторжением договора с моментальной блокировкой номера телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии