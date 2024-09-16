Каждый раз, когда Киев рассказывает, что готов к переговорам о прекращении огня, я вспоминаю любимую техасскую пословицу в исполнении Джорджа Буша младшего.
"Обмани меня - больше не одурачишь?"
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Не какого перемирия только капитуляция на условиях России и возврат всех подаренных земель. А усраина пусть строит свой хутор во львове.
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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1 час.
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