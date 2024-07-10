Захарова о словах Пугачевой об инциденте в Киеве: Бог без советов разберется

Комментируя слова певицы Аллы Пугачевой об ударах ВС РФ по целям в Киеве, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бог может обойтись «без советов Аллы Борисовны».
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