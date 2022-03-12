Алиса Аршавина показала доказательства того, что ее мать наркоманка: «Она опасна»

В последний год жизнь Алисы Аршавиной превратилась в настоящий ад. Девушка сражается не только с болезнью, которая разрушила ее внешность, но и со своими родственниками.
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