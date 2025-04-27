Самый наглый аферист СССР: что творил Вениамин Вайсман

В музее МУРа аферисту Вайсману отведен целый информационный стенд. И он этого вполне заслуживает. Ведь преступник был десять раз судим, восемь раз бежал из мест лишения свободы, а на его счету — десятки обманутых высокопоставленных чиновников.
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