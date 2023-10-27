Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    ТОЛЬКО ВОТ РУКОВОДИТЕЛИ ВЫВОДЫ НЕ ДЕЛАЮТ а сколько хозяев военных заводов там живетКедми: Бомбим и б...
  • Леонид Руси
    Не согласны... Удалить! Зажрались, суки! Да за такие деньги модно миллион новых найти!В Госдуме разрази...
  • Игорь Василевский
    Лично знаком с одним дядечкой, похожим на Пригожина как две капли воды... Но он не еврей, и не Пригожин. И не бизнесм...Пригожин опять жи...

Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

«Мы рискуем потерять Россию»: Патриарха Кирилла поддерживают политики Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? Андрей Захарченко На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Нациевский Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх