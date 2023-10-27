«Мы рискуем потерять Россию»: Патриарха Кирилла поддерживают политики Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? Андрей Захарченко На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Нациевский Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.