Медвежий угол

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Фактически, Пол Уилан призвал Байдена запретить России сажать американцев за шпионаж

Фактически, Пол Уилан призвал Байдена запретить России сажать американцев за шпионаж

Осужденный за шпионаж против России американец Пол Уилан призвал Джо Байдена, занимающего после фальсификации выборов в стране должность президента США, на встрече с Владимиром Путиным решить вопрос о задержании американских граждан по политическим мотивам.

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Странник
господи...и эти дебилы всем советуют как жить :)

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