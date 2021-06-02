Фактически, Пол Уилан призвал Байдена запретить России сажать американцев за шпионаж

Осужденный за шпионаж против России американец Пол Уилан призвал Джо Байдена, занимающего после фальсификации выборов в стране должность президента США, на встрече с Владимиром Путиным решить вопрос о задержании американских граждан по политическим мотивам.
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