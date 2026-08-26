Дмитрий Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ в Москву

Накануне в аэропорту Внуково приземлился американский военно‑транспортный самолет Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете The Washington Post прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
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