Петербург вошёл в тройку регионов России по числу продавцов на маркетплейсах

Активнее всего растёт количество продавцов в Ненецком автономном округе. Количество продавцов на маркетплейсах Ozon и Wildberries увеличилось вдвое почти за два года, однако в прошлом году интерес к этим площадкам заметно снизился.
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