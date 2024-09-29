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Закон, порядок, государство

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На Северном флоте состоялся чемпионат по военному многоборью

На Северном флоте состоялся чемпионат по военному многоборью

Победителям и призёрам соревнований были вручены медали, грамоты и кубки. .

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