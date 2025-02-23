23 февраля — День Защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.Сегодня представители городской власти, Черноморского флота, ветераны, сотрудники силовых структур и ведомств, а также общественных организаций почтили память защитников Родины, возложив цветы к «Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов».