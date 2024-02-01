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Newsweek: пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за слов о гибели солдат

Newsweek: пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за слов о гибели солдат

Пресс-секретаря Белого дома резко раскритиковали за слова о том, что солдаты гибнут, "сражаясь" за администрацию Байдена © AP Photo / Patrick Semansky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США разгорелся скандал после заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени администрации Байдена, пишет Newsweek.

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