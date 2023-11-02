Врач Лебедева назвала 6 продуктов-чемпионов по содержанию витамина С

В организме человека витамин С выступает регулятором множества биохимических реакций. Например, он принимает активное участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани, благодаря которому кожа, сосуды, кости остаются здоровыми.
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