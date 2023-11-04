Ефимова заявилась на шесть дистанций на чемпионате России

Звезда российского плавания Юлия Ефимова выступит на чемпионате России на шести дистанциях. Ее имя есть в предварительных протоколах в трех дисциплинах в брассе, 50 м баттерфляем, 100 м комплексом, 50 м на спине.
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