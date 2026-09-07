Девелопер Банников допустил рыночную ипотеку на новостройки под 17% в 2027 году

Средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в начале 2027 года составит порядка 17-17,5%, по итогам первого полугодия — около 15,5-16%, к концу следующего года —13-14%, что, впрочем, все еще останется неподъемным значением для многих потенциальных заемщиков.
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