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Газета.ру

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Девелопер Банников допустил рыночную ипотеку на новостройки под 17% в 2027 году

Девелопер Банников допустил рыночную ипотеку на новостройки под 17% в 2027 году

Средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в начале 2027 года составит порядка 17-17,5%, по итогам первого полугодия — около 15,5-16%, к концу следующего года —13-14%, что, впрочем, все еще останется неподъемным значением для многих потенциальных заемщиков.

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