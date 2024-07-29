В Москве благоустроили территорию у нового ЖК в Преображенском

В Москве провели благоустройство в районе Преображенское на Краснобогатырской улице. Специалисты привели в порядок территорию вокруг нового жилого комплекса из семи 17-этажных корпусов и обустроили там зоны отдыха.
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