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В Москве благоустроили территорию у нового ЖК в Преображенском

В Москве благоустроили территорию у нового ЖК в Преображенском

В Москве провели благоустройство в районе Преображенское на Краснобогатырской улице. Специалисты привели в порядок территорию вокруг нового жилого комплекса из семи 17-этажных корпусов и обустроили там зоны отдыха.

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