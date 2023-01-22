Слово и дело

9 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Плохо быть старым, больным и бедным.Внучка Софии Рота...
  • Антон Фоменко
    Она ,как и ее муженек дружно отрабатывают многомиллионную зарплату.Швейцарцы обсмеял...
  • Iness Aartee
    Кто она такая, чтобы спрашивать удостоверение? Таких нужно гнать с занимаемой должности.Продавец попросил...

Стало известно, где снимались кадры с Ургантом и Киркоровым

Стало известно, где снимались кадры с Ургантом и Киркоровым

Певец Филипп Киркоров появился на видео в компании с телеведущим и шоуменом Иваном Ургантом. Журналисты выяснили, где проходили съемки со звездами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх