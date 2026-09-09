На Смоленщине обсудили вопрос трудоустройства участников спецоперации

Смоленский бизнес проявил заинтересованность в приеме ветеранов на работу. 27 августа Государственная инспекция труда по приглашению Кадрового центра «Работа России» Смоленской области приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам соблюдения трудовых прав участников Специальной военной операции.
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