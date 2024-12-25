Смоленского бизнесмена оштрафовали за незаконный найм двух иностранцев

Теперь индивидуальный предприниматель заплатит 125 тысяч рублей. Мужчина по устной договоренности допустил к работам на пилораме двух иностранцев, которые не имели патента для осуществления трудовой деятельности на территории Смоленской области.
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