Трудный путь в Европу

Европа "зачала" Украину по бандервски, не склонным к зачатию и плод получился не доношенным, а фактически выкидышем! ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ НЕДОНОСКУ, ГОСПОДА ЕВРОПЕЙЦЫ. НИКОМУ НЕДОНОШЕННЫЙ ИНВАЛИД ТЕПЕРЬ НЕ НУЖЕН!

МП

Михаил Пантюхин

Жалкое отребье помешенное с ненавистью ко всему ВЕКАМИ СОЗДАННОМУ ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ И ДО НЕЁ РУСЬЮ, предательски проданную ворогам во все времена долго жить не смогут, тем более развалили всё, что создавалось от ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ РУСИ И ДРУГИХ НАШИХ ПРАОТЦОВ - ВСЕ ПРОСРАЛИ И ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ!!! И НЕТ ТАКОЙ ПИЛЮЛИ, ЧТОБЫ ИХ ВЫЛЕЧИТЬ!!! СМЕРТЬ БАНДЕРЛОГАМ-ПАЛАЧАМ!!!!