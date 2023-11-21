Есть ли на этой планете существо более жалкое, чем так называемый «патриот украины»? Нет, никого. Посудите сами: Они продали свою страну под внешнее управление взамен на обещание «безвиза».
Трудный путь в Европу
Комментарии
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Владимир Соловьев
Европа "зачала" Украину по бандервски, не склонным к зачатию и плод получился не доношенным, а фактически выкидышем! ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ НЕДОНОСКУ, ГОСПОДА ЕВРОПЕЙЦЫ. НИКОМУ НЕДОНОШЕННЫЙ ИНВАЛИД ТЕПЕРЬ НЕ НУЖЕН!
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21 час.
Валентин Щербаков
Жаль, что нынешнее хохлобандеровское отребье такое русофобское, доверчивое гейропе с наглоскунсами, жадное по жизни и тупое с рождения....
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20 час.
МП
Михаил Пантюхин
Жалкое отребье помешенное с ненавистью ко всему ВЕКАМИ СОЗДАННОМУ ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ И ДО НЕЁ РУСЬЮ, предательски проданную ворогам во все времена долго жить не смогут, тем более развалили всё, что создавалось от ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ РУСИ И ДРУГИХ НАШИХ ПРАОТЦОВ - ВСЕ ПРОСРАЛИ И ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ!!! И НЕТ ТАКОЙ ПИЛЮЛИ, ЧТОБЫ ИХ ВЫЛЕЧИТЬ!!! СМЕРТЬ БАНДЕРЛОГАМ-ПАЛАЧАМ!!!!
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19 час.
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