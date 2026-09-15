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Аргументы и Факты

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Утопят в удобный момент: к Зеленскому приставили особый отряд военных

Утопят в удобный момент: к Зеленскому приставили особый отряд военных

Владимир Зеленский задумался о пожизненной охране, так как понимает, что британцы, которые охраняют его сейчас, могут расправиться с ним в любой момент.

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