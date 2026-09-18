Трамп завершил "войну" Байдена против владельцев оружия в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил политику Джо Байдена, направленную против владельцев оружия, подчеркнув ответственностью Байдена за ужесточение оборота оружия.
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