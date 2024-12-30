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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек после первой победы в сезоне: «Я хорошо себя чувствую. Рада, что вообще могу играть»

Швентек после первой победы в сезоне: «Я хорошо себя чувствую. Рада, что вообще могу играть»

На групповом этапе United Cup она разгромила Малене Хельго 6:1, 6:0, а затем дала интервью на корте Андреа Петкович.

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