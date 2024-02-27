В России с 1 марта вводится временный запрет на экспорт бензина

Экономика В Кабмине РФ подтвердили введение соответствующего запрета. По словам представителя вице-премьера РФ Александра Новака, с 1 марта 2024 года в России будет введен временный запрет на продажу бензина за границу.
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