Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую из-за якобы активности России

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о завершении операций военной авиации в воздушном пространстве страны, которые были инициированы на фоне якобы активности России на Украине.
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